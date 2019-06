Kuidas kuller välisministeeriumile miljoneid laenas 

28. juunil 1925 lahvatas aga sensatsioon. Endine kuller Lõõtsmann nõudis kohtus välisministeeriumilt 3,9 miljonit marka. Selle summa andnud madalapalgaline kuller rahapuuduses vaevleva opteerimiskomisjoni majandusülemale laenuks, et osta komisjoni ametnikele ja teenijatele toitu. Välisministeerium tõi kohtusse väljavõtte Lõõtsmanni arvetest, kus sarnast summat kirjas polnud, ja leidis, et kui kuller on suure rahasumma majandusülemale usaldanud, siis tulebki kohut käia temaga, mitte ministeeriumiga.