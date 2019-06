Eesti uudised Tartus on 1. juulist täiesti uued linnaliinid: mõned kiruvad, mõned kiidavad. Harjuma peavad kõik Asso Ladva , täna, 23:12 Jaga: M

VARSTI KADUNUD: Punased Sebe bussid lahkuvad Tartu linnaliinidelt, 1. juulist veavad tartlasi Go Busi punavalged Scaniad. Aldo Luud

„Mingis mõttes läheb paremaks, mingis mõttes läheb halvemaks,“ ütleb 1. juulist muutuvate linnaliinide kohta igapäevane bussisõitja Kateriina. „Parem on see, et bussid hakkavad sõitma tihti ja palju. Mõnda kohta ei saa aga ikka päris hästi kohale.“