Võimuliialduses süüdistatav politseinik taotleb kohtuniku taandamist 

Viru prokuratuur süüdistab Jõhvi patrullpolitseinikku Andrei Kirillovit ja abipolitseinikku Gleb Volodinit võimuliialduses. Väidetavalt viisid nad 2017. aasta aprillis kanepitarvitaja Jõhvi–Vasknarva tee lähedale metsa, kus süüdistuse järgi tulistasid teda gaasirelvast näkku, misjärel kaotas too ajutiselt nägemisvõime ja suunataju. Süüdistuse järgi jätsid politseinikud orientatsioonivõimetu, segaduses, alko- ja narkojoobes, ilma jope ja telefonita inimese metsa, ei osutanud talle esmaabi ega kutsunud kiirabi, nii et too oli võimetu end ise aitama või kuhugi jõudma, on kirjutanud Eesti Päevaleht. Kui mehe nägemisvõime taastus, õnnestus tal metsast pääseda ja koju jõuda. Pärast mitmepäevast toibumist ja paranemist tegi kannatada saanu kaebuse politsei sisekontrollile, kes alustas kriminaalmenetlust. Kirillov pole ennast süüdi tunnistanud.