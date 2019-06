Ohtlik kuumalaine Euroopas: temperatuurid kerkivad 44 kraadini, Hispaanias möllab aastekümnete suurim tulekahju 

Meteoroloogid aga ennustavad, et kõige suurem kuumus on veel lähipäevadel ees. See tähendab, et Lõuna-Euroopas võib näha isegi 45 soojakraadi ning mitmes riigis purustatakse kuumarekord.

"Kõik inimesed peaksid olema mures, isegi need, kes on täie tervise juures," ütles Prantsusmaa terviseminister Agnes Buzyn. "Mõned kodanikud on väga vastutustundetud nagu näiteks need, kes jooksevad keskpäeva paiku, kui temperatuurid on kõige kõrgemad." Samuti kurtis ta vanemate üle, kes jätavad šoppamise ajaks lapsed autosse.