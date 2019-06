Kommunikatsioonispetsialist Mary Krossi juhtumist: EKRE saab väita, et neid süüdistatakse alati ja alusetult 

„Tähendus ei ole mitte sõnades või tegudes, vaid inimestes. On erinev, mis tähenduse keegi toimunule annab. EKRE märgiga mees võib olla nii EKRE liige kui ka keegi, kes teeskleb end olevat EKRE liige või hoopis keegi, kes ei tea üldse selle märgi tähendust. Lihtsam on seda mõista, kui vaatame brände. Näiteks spordiriiete logo võib olla ühele oluline imago looja, teine aga kannab eset, sest on soe ja mugav, teadmata isegi, mis logo tootel on. Ja kolmas võib kanda läbini võltskoopiat. Ehk „EKRE märgiga“ ei ütle meile midagi enne, kui me sellele tähenduse anname. Mõni ütleb, et see pole võimalik, et EKRE inimesed nii käituvad; mõni „teab“, et just sellist jama võibki neilt oodata,“ kommenteeris Past.