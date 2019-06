Elu 14AASTANE TRÄPPAR VÄIKE PEDE: jätsin kooli pooleli, et muusikat teha Märt Niidassoo , täna, 00:01 Jaga: M

PANEB PUID ALLA: „Kui ma räpin, et need inimesed on hälvikud, siis ma mõtlengi, et nad on suht taunid. Ja kui tulebki keegi molli panema, siis las tuleb,“ rääkis Väike Pede Õhtulehe veebisaates „Mis Muss On?“. Tatjana Iljina

„Mul juhtub elus näiteks mingi sündmus. Ütleme, et koolis algab suvevaheaeg. Praegu mul küll ei hakanud, aga see laul räägib sellest ajast, kui ma veel käisin koolis. Aga põhimõtteliselt siis ma teengi laulu sellest, kuidas suvevaheaeg algas ja mis siis toimub,“ kirjeldab 14aastane träppar (trap – uue ajastu räppmuusika vorm) Väike Pede, kuidas ta muusikat loob.