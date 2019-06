Mart Soidro | Suu laulab, süda muretseb 

Samas on üldlaulupeod läinud mulle alati korda. Kas just 1969. aastast alates, selles pole ma kindel, sest olin siis vaid viiene. Aga 1975. aastast alates küll. Võtsin toona paratamatusena, et kommunistliku partei jõujuurikad lösutavad aukohtadel ning laulukaare ja tuletorni vahelt põrnitsevad vastu Lenini ja Brežnevi portreed – lõpuks kõlas ikkagi kurjade ilmade kiuste „Mu isamaa on minu arm”. Ühesõnaga umbes sellest ajast, kui Gustav Ernesaks kirjutas raamatu „Suu laulab, süda muretseb” (1971).

Praegu, kui laulupeotuli liigub Ida-Virumaalt Lääne-Virumaale ja igal hommikul kuuleme Vikerraadiost varasemate laulupidude helikatkendeid, on ehk paslik meenutada seda 150. aasta pikkust traditsiooni. Seda enam, et nädala pärast on XXVII laulu- ja XX tantsupidu „Minu arm“ juba täies hoos ning ma ei tahaks oma tagasihoidlike tähelepanekutega rikkuda peomeeleolu.

Kuu pealt kukkunud kosmonaut

Juunikuu alguses ilmus koguteos „Laulupeod Postimehes”, kus on kajastatud kõiki varasemaid laulupidusid, ükskõik, mis nime see ajaleht parasjagu ka ei kandnud. Üllatusega märkasin, et olen ka ise 1990. aasta Edasis laulupidude kohta söakalt sõna võtnud:

„Halb ununeb, hea jääb – nii võiks siinkohal optimistlikult lõpetada. Ometi on miski, mis sunnib meenutama varasemat, neid eelmisi laulupidusid, mis olid pühendatud mingi kummalise võidu ja veel kummalisema koduvabariigi sünnipäeva auks. Kõik need peod, kus „rahutuli võeti peotõrvikusse „Vabastajate väljakul” (nn igavene tuli pronksmehe ees; M.S.), kus ideoloogiatuusadena kureerisid Vaino Väljas ja Rein Ristlaan, mestis mõne gastrolletteastet tegeva kosmonaudi ja surmale võlgu NLKP KK sekretäriga, olid juba tollal võimumeestele pinnuks silmas. Pidada neid aga tuli, sest laulupidu oli üks vähestest traditsioonidest, mis okupatsiooni ajal vormiliselt oli alles jäänud. Ometi püüti ka nende pidude ajal rahvuslikku momenti vähendada” (lk 169).

Võta nüüd tagantjärele kinni, miks just ülikooli lõpetanul oli vaja pidupäeva ja esiküljeloos kõik südamelt ära rääkida. Küllap on see ealine iseärasus. Midagi võinuks ka vaka alla jääda.

„Las pildil olev tütarlaps naeratab pealegi, praegune pidu jääb kindlasti üheks eredamaks läbi 120-aastase ajaloo. Sest järgmine kord – kas jätkub meil energiat, eufooriat ja tahtmist sellise peo korraldamiseks? Ja raha?” (Edasi, 1.07.1990).