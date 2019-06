ÕL VIDEO JA GALERII | Parimad koolilõpetajad tahavad maailma probleemides kaasa rääkida

Eleriinil on hea meel näha, et noored tahavad poliitikas kaasa rääkida ja avaldada arvamust neile südamelähedaste teemade kohta.

Anastasia koolikaaslase Nele Karolin Lindlo arvates on Eesti üks suuremaid muresid ka see, kuidas rahvas suudaks ühiselt probleeme lahendada ja kuidas olla üksteise vastu sallivamad. „Usun, et see on ühe riigi eduks nii oluline. Tähtis on vähendada negatiivsust enda ümber ja tuua kaasa positiivsust. Isegi kui on probleem, siis leiame üheskoos lahenduse,“ räägib Nele.

Tallinna Pelgulinna gümnaasiumi abiturient Laura Liister avaldas heameelt, et noored on muutunud ärksaks ja tegusaks. „Oluline on osa võtta igasugustest aktsioonidest ning väljendada oma mõtteid ja arvamusi. Mitte hoida kõike enda sees ja mõelda, et miks midagi ei muutu.“

Sisekaitseakadeemia maksunduse ja tolli erialal lõpetanud Oliver Kellerit kõnetab maksude ja aktsiisidega seonduv. „Aga kindlasti on muidki teemasid, millega tuleks tegelda nii Eestis kui ka välismaal,“ lisab ta.

Eesti mereakadeemia laevandusteaduskonna cum laude lõpetanud Arnit Laidma tõi Eesti ühe murekohana välja laevade nappuse. „Eesti võiks laevandusega tegelda, kuigi palju on juba ära tehtud uue seadusega, mis peaks varsti jõustuma. Siis oleks uutel tüürimeestel ja laevajuhtidel tööd ka kodumaal ning välismaale ei pea minema,“ sõnab Arnit.

Koolilõpetajad tahavad jääda pigem kodumaale