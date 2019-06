SÜÜDISTUS: riigikogu liikme naine valetas politseile EKRE kohta

Möödunud aasta 27. novembril kirjeldas ettevõtja Karoli Hindriks Facebooki postituses, kuidas Põhja-Tallinnas Stroomi rannas loobiti kividega tema ameeriklannast sõbrannat ja tema koera. Kiiresti tuli välja, et jutt on ettevõtjast, Kõue mõisa omanikust Mary Krossist, kelle abikaasa on Reformierakonna poliitik Eerik-Niiles Kross. Juhtum leidis palju kõlapinda, kuna jutu järgi olla ründajad kandnud EKRE rinnamärki.

„Kui läinud novembris paisati meediasse uudis, nagu oleks EKRE liikmed, rukkilillemärk rinnas, loopinud Stroomi rannas mustanahalist naist ja tema koera kividega, olime erakonnas veendunud, et tegu on väljamõeldise ja laimuga. Nüüdseks on politseiuurimine kinnitanud, et meil oli õigus. Veelgi enam, on selgunud, et multikulti edendajad on politseile süüdimatult valetanud, et tekitada libauudist, mida avalikkuses võimendada ja mille abil rahvuslasi materdada,“ ütles EKRE aseesimees Martin Helme veebruaris.