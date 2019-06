VIIES VEERANDAEG | Otto Oliver Olgo: 2020. aasta NBA finaalis mängivad Bucks ja Lakers 

Kas Golden State Warriorsi tippaeg on lõppenud? Mida vajab Los Angeles Lakers, et tiitel võita? Kus jätkub Kevin Duranti ja teiste staaride karjäär? Millised võimalused on järgmise aasta draft´is Henri Drellil? Kes jõuavad tuleval hooajal finaali? Nendele ja paljudele teistele põnevatele küsimustele saab vastuse saatest.