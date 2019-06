Suhtlusprobleemid: Tallinna linnatranspordi töötajad said käitumisjuhise 

Viimane niisugune juhtum toimus Keskturu trammipeatuses, kus lapsevankriga ema üritas trammi minna, ent juht sulges tema nina all uksed ja sõitis minema. Naine kirjutas kaebekirja ja sai trammiteenuste osakonna juhilt vastuse, kus öeldi, et vankriga lapsevanem jäi trammist maha, sest juhi hinnangul käitus ta justkui huligaan. „Oma kirjas kirjeldate omapärast olukorda, kus piki 34 meetri pikkust trammi liigub lapsevankriga naine ja vajutab kõikide trammiuste avamisnuppe, ise trammi sisenemata. Mida antud juhul pidid arvama Teid märganud trammijuht ja juhtunu pealtnägijad: et tegemist on huligaaniga, kes lõbustab end sellega, et takistab trammil peatusest väljuda!“ seisis ametniku kirjas.