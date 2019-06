Riigireetur Deniss Metsavas: kõik algas vägistamissüüdistusest. Ma ei tea ise siiani, miks reetsin Eestit 

Tema sõnul oli neil dokument, millel oli tüdruku allkiri, ning samuti olid nad saanud filmilindile seksuaalvahekorra, mida näidati ka Metsavasele. Sel hetkel sai ta aru, et püüti lõksu. "Nad ütlesid mulle, et neil on kõik tõendid minu vastu olemas, aga kõik probleemid võivad kaduda, kui teen nendega koostööd. Minu peas plahvatas pomm - võisin minna 10 või 15 aastaks Venemaa vangi, rikkuda oma elu. Nõustusin nende tingimustega ja lasid mul minna," kõlab Metsavas.

Eestisse jõudis möödus terve aasta ning Metsavas lootis, et kõik läheb mööda. Ühel hetkel lähenes talle mees, kes korraldas ühe venelasega kohtumisega. "Tundus, et nad tõesti tahavad mind aidata. Andsin neile natukene informatsiooni ja sain selle eest väikese summa raha. Mõtlesin, et see pole suur asi. Küsisin, kas see on kõik, kuid nad vastasid, et ei, sest nad on minu informatsioonist väga huvitatud ja soovivad koostööd jätkata," räägib Metsavas.