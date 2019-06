Teatrikunstnik Iir Hermeliin: „Nii ebakõlalist ja rabavalt koledat kujundust kui „Kirvetüüle“ polegi ma kunagi varem teinud.“  

Tulema hakkas nii hoogsalt, et rabavalt rämeda lavaloo „Kirvetüü“ jaoks on lavaruumil pikkust 45 meetri jagu. Lisaks aga on Kammivabriku tehaseruumi rõdul veel pea sama suur teise korruse lava. „Umbes sama pikk, kui oli Emajõe Suveteatri „Hucki“ lava aastaid tagasi,“ võrdleb kunstnik. „See on samasugune lava kui Alexela kontserdimajas – hästi lai, kuid väga kitsas. Sügavust ei ole üldse. Publikuosa on samuti hästi lai, sestap püüdsime teha niimoodi, et mäng käiks vasakul-paremal-vasakul-paremal ja et keskelgi toimuks midagi.“