ANNABEL LENDAB AMEERIKASSE: viimase puudu olnud 280 000 eurot annetas Eesti ärimees

„Kõige rohkem kartsimegi, et see viimane osa jääb venima,“ sõnas Annabel isa Ahti Silk kolmapäeval hommikul. Seda kartust perekond tundma ei pidanud, sest kui eile andis Ameerikas asuv Nationwide’i lastehaigla (Ohio osariik, Columbuse linn) esindaja perele teada, et nemad on valmis Annabeli vastu võtma juba reedel, liikusid asjad kiirelt.