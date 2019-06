RIIK KIUSAB? Sõnajalgade tuulepark võib minna augustis lammutamisele 

Viimase kahe kuu jooksul on Tehnilise Järelevalve Amet analüüsinud kõikvõimalikke dokumente ja läbi viinud mõõtmisi ärimeestele Andres ja Oleg Sõnajalgadele kuuluvas Aidu tuulepargis. Kõik selleks, et saada selgust, kas vennad Sõnajalad on täitnud vajalikke nõudeid pargi ehitamisel.

TJA kogutud materjal maalib üsna võika pildi. Võrreldes 2012. aasta esialgse projektiga, millele on saadud vajalikud kooskõlastused, on käesoleva aasta märtsil kerkinud tuulikute parameetreid mitmel puhul muudetud, alustades tüübist ja lõpetades kõrgusega maapinnast. Amet leiab, et Aidu tuulepargis olevad kaks tuulikut (mis kannavad numbreid 4 ja 5), ei vasta ühelegi teadaolevale ehitusprojektile ega ole saanud vajalikke kooskõlastusi. Seejuures tuleb mainida, et kohus peatas 2017. aasta mais ehitusloa, kuniks jõutakse mingisugusele kokkuleppele kaitseministeeriumiga.

Amet tutvustas tehtud tööd kolmapäevasel pressikonverentsil. Ühelt poolt toodi välja, et arendajatega ollakse dialoogis ning otsitakse lahendusi. Teisalt jällegi öeldi, et ehitus praegusel kujul kuulub lammutamisele. „Meil ei jää mitte midagi muud üle kui seda lammutada, kasvõi osaliselt, et oht riigi julgeolekule kõrvaldada,“ ütles TJA peadirektor Kaur Kajak.

Kaur Kajak. Marvel Riik

Ajakirjanike kõrval osalesid kuulajatena konverentsil ka arendajad ise, kes said teate ürituse kohta Postimehe ajakirjanikult. TJA ettekande ajal uurisid Sõnajalad ameti väljaprinditud kokkuvõtet tuulepargi ehitustegevuse kohta. Nad tõid teatud punktid teineteisele välja, osade üle nad naersid, teiste puhul pidasid aru, mida ajakirjanikele hiljem öelda.

Pressikonverentsil kõlas TJA väide, et Lüganuse omavalitsus on muutnud sõnastust alusdokumendis, mis on ehituses kõige tähtsam paber, kuna seal on kirjas projekteerimistingimused. „Kas see võib olla hooletus, pahatahtlikkus või inimlik eksimus, seda me ei tea, aga see tekitab küsimusi,“ kommenteeris TJA peadirektor Kaur Kajak. „Me saame aru, mis toiminguid on tehtud, aga miks neid on tehtud, mismoodi, see tekitab küsimusi.“