KÕMULINE PROTSESS: Lõuna-Saksamaal astus kohtu ette 11 grupivägistajat 

Hiljem selgus, et Majd Haji oli tüdrukule pakutud joogi sisse pannud midagi uimastavat ning viimane osutus kergeks saagiks. Süürlane vedas ta klubi lähistel asuvasse põõsastikku. Pärast vägistamist jättis ta neiu sinna abitult lamama, pöördus tagasi klubisse ning ütles seal sõpradele, et väljas lamab naine, keda võib keppida.

TEEL KOHTUSAALI: Politseinikud tõid eile Freiburgi maakohtusse 11 noort meest, keda süüdistatakse noore naise grupivägistamises. Zumapress/Scanpix

Senistel andmetel vägistati ohvrit vähemalt kaks ja pool tundi. Neiu pöördus järgmisel päeval politseisse. Ta rääkis, et ei suutnud vägistamise ajal end liigutada ega appi karjuda. Viis päeva hiljem vahistati esimene kahtlusalune, kelle DNA jäljed leiti ohvrilt. Mõne nädala jooksul võeti vahi alla veel kümme kahtlusalust. Aprillis peeti kinni 12. kahtlusalune, kuid tema lasti juuni keskel süütõendite puudumise tõttu vabaks. Alates selle aasta algusest otsib politsei fotoroboti abil veel üht kahtlusalust, kuid seni tulemusteta.

Kohtupingis istuvad 11 kahtlusalust on vanuses 18 - 30 aastat. Neist kaheksa on süürlased, üks alžeerlane, üks iraaklane ja üks sakslane. Kõik nad on politseile varasemast tuttavad.