ESMAKORDNE: laulupidu tõlgitakse viipekeelde 

Liikumispuudega inimeste jaoks tuleb laulupeo ajaks Lauluväljakule spetsiaalne ratastooliala ning eraldi platvorm tantsupeo jälgimiseks paigaldatakse ka Kalevi staadionile.

4. juulil kell 15.00 toimuv tantsupeo etenduse peaproov on ligipääsetav nägemispuudega inimestele ning seal on professionaalne kirjeldustõlge. „Tõlget saab kuulata kõrvaklappidest ning nägemispuudega inimestele on valmistatud taktiilne tantsupeo teatmik. See koosneb tantsustaadioni skeemist, idee lühitutvustusest ja esitatavate tantsude taktiilsetest põhijoonistest, kuhu on toodud tantsu autor, nimi ja esitajad,“ kirjeldas Anneli Habicht.

5. juulil kell 18.00 toimuva XX tantsupeo „Minu arm“ kolmanda etenduse ülekannet saavad kõik soovijad oma telerist kuulata nägemispuudega inimestele mõeldud kirjeldustõlkega. Kirjeldustõlge kantakse üle ETV audiokanalil.

7. juulil kell 14.00 Tallinna Lauluväljakul toimuv XXVII laulupeo „Minu arm“ peakontsert on esmakordselt ligipääsetav eesti viipekeelsetele kurtidele. „Lauluväljaku tuletorni kõrval on spetsiaalne ratastooli- ja viipeala ehk esmakordselt tõlgitakse laulupidu eesti viipekeelde. Kes platsile tulla ei soovi, saavad viipekeelse tõlkega kontserdist osa otseülekandena Eesti Rahvusringhäälingu uudisteportaalis,“ lisas Habicht. Laulupeo kontserdi tarvis trükitakse nägemispuudega inimeste jaoks 50 punktkirjas kava, mis sisaldab laulupeo lühikirjeldust ning laulude pealkirja, autorit ja kooride üldnimetust. Kava ühel lehel on lauluväljaku taktiilne plaan.