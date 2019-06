Elu Sheryl Crow kaotas tulekahjus oma muusika Toimetas Katrin Pauts , täna, 14:00 Jaga: M

Sheryl Crow Reuters/Scanpix

Laulja Sheryl Crow avaldas, et tema albumite originaalsalvestised põlesid 2008. aastal Universali stuudio põlengus ära. Ta ütles New York Timesi intervjuus, et kuulis sellest alles kuu aega tagasi ja tunneb nüüd sügavat leina.