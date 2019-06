KRAANIVESI JA KINGITUSTEST LOOBUMINE: Soome korraldab Euroopa Liidus säästueesistumise

Soome on varem olnud Euroopa Liidus eesistuja kaks korda: 1999. ja 2006. aastal. Neist esimene eesistumine maksis tänases vääringus 84 ja teine 90 miljonit eurot. Kui Euroopa Liidu praegune eesistuja Rumeenia kulutab kuue kuu jooksul ligi 80 miljonit eurot, siis Antti Rinne valitsus loodab hakkama saada 70 miljoni euroga.

Finlandia-talo Helsingis. Aadu Hiietamm

"Me ei korralda spetsiaalset avamispidu, kuhu saabuksid Euroopa Liidu juhid. Soovime rõhutada, et Euroopa Liit on osa argipäevast ning seetõttu ühendame avamispeo noorte ja laste üritusega," selgitas eesistumise sekretariaadi juht Anja Laisi.