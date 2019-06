MILJONID SURNUD LINNUD: isegi lageraied ei põhjusta nii rikkaliku lindude suremist kui kassid 

Kass ja koer on ühed invasiivsemad loomaliigid – kodukassid on Maalt sõna otseses mõttes välja söönud enam kui 60 liiki, neist umbes pooled on linnud.

Austraallased on teinud valiku – kaitsta looduslikke pisinärilisi, kes pole evolutsiooniliselt harjunud kassitaolise kiskjaga ning on alustanud looduses luusivate kodukasside hävitamist.

Eestis on probleem selles, et paljud toidetud toakassid lastakse päevaks välja jahtima. Marko Mägi usub, et looduslik tasakaal tekiks, kui inimesed lõpetaks üldse kasside kodus toitmise, et kassid elaks vaid loodusest leitavast söögist.