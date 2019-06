MÕRV TARTU ARESTIMAJA KAMBRIS 013: mul sai süda sõimust täis. Läksin ja panin jõuga kambrikaaslase suu kinni 

Eelmise aasta 6. juuli, kuu esimene reede. Tartu Pauluse surnuaed. Kalev (64) on tulnud sõbra hauale, kaasas liitrine vein. Ta teab, et ta ei tohiks alkoholi juua, sest tal on hulk haigusi, muu hulgas ka epilepsia, mis avaldub just napsitades. Arstide hoiatustest Kalev ei hooli.