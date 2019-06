Telliskivi taksomõrvar oli osaline kahes kriminaalmenetluses 

PPA pressiesindaja Marie Aava sõnas, et Jürimäe oli menetlustes osaline 2016. ja 2018. aastal, mil tal tekkisid taksojuhina konfliktid klientidega. "Mõlemal juhul politsei selgitas asjaolusid, kuid kuritegu ei saanud tõendatud ja kellelegi süüdistust ei esitatud. Tegemist oli sõna-sõna vastu olukordadega, kus üks osapool väitis, et teda rünnati ja teine osapool väitis, et kaitses end," selgitas Aava.