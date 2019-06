Kuidas armunud nunn kloostrist pääses 

Abiellumist ei takistanud see, et sulasest peigmees temast aasta vanem oli. Kuid Juulia oli neljandat aastat nunn ja Pühtitsa kloostri ajaloos polnud veel juhtunud, et nunn oma tõotusest vabastatakse, lastakse kloostrimüüride vahelt välja ja liiati veel lubatakse tal abielluda.