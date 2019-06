Henry Lääne | Mäkinenil on õigus: FIA valmistas pettumust 

Poleks teps mitte ime, kui rotatsiooni kasutamine puudutab eelkõige kaugel sõidetavaid võistlusi. Põhjus on lihtne: autode, inimeste ja vajaliku tehnika transportimine piltlikult öeldes seitse maa ja mere taha on väga kulukas lõbu.

Õhtuleht on sel hooajal vestelnud mitme tiimi pealikuga, kes on avaldanud muret oma võistkonna eelarve pärast. Näiteks M-Sport loeb ju vaat et igat senti, kuid ka tehasetiimid ei saa rahaga priisata. Mõned bossid on öelnud, et 14 MM-rallit ühe hooaja jooksul on maksimaalne arv. Hyundai juhi Andrea Adamo hinnangul jookseb etappide piirmäär tosina juures vastu seina.