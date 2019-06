Seisukoht | Kas tõmbate loosi, president? 

Koolilõpetamiste tähtsus on inimestele sedavõrd eriilmeline. Kelle jaoks on tegu senise elu tähtsaima sündmusega, teine ei kavatse pidulikule aktusele isegi kohale ilmuda. Palju vahvam on kuskil välismaal puhata või maakodus kärarikka linnaelu eest põgeneda.