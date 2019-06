Juhtkiri | Peame jaanituld mõistlikumalt 

Aga kas ajal, mil räägime saastavast põlevkivienergeetikast loobumisest, on üksteist suurusega ületrumpavate jaanilõkete traditsioon sellisel kujul ikka omal kohal? On hea, et juba pikaajalise kaine autojuhi traditsiooni kõrvale on tekkinud ka lõkkevalvurid, kes tule üle valvavad. Kas aga tahame, et soomlastegi eeskujul hakataks meilgi piiranguid seadma jaanlõkete tegemisele?