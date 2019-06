MINU LAULUPIDU | Indrek Raadik: olen pere must lammas 

Laulupeol on esinenud Raadiku ema ja õde, mistõttu on ta enda sõnul pere must lammas. Summer ise on laulupidu vaid vaatamas käinud ja püüdnud neid palasid, mida ta poistekoori repertuaarist mäletab, publiku seas kaasa laulda. Vaatamata ajanappusele ei välista Raadik, et liitub taas mõne kooriga. „Ei ole veel nii-öelda püssi põõsasse visanud, mul on veel see võimalus olemas,“ ütles muusik. „Mine tea, äkki üks päev käib klõks ära, et nüüd on vaja minna, ja siis on vaja minna,“ lisas ta.