LAULUPIDU TARTUS: 150aastane ja täie tervise juures 

Peo kunstiline juht ja peadirigent Triin Koch ütles enne pidu, et repertuaari said valitud laulud, mis on ajaproovile vastu pidanud. Neid oli nii 150 aasta vanuseid kui ka uuemaid, vahepeale mahtus ka mitu ahjusooja laulupala, kokku neli ja pool tundi kontserti. Laulupidu nagu laulupidu ikka, algas Lüdigi „Koiduga“ ja lõppes Ernesaksa „Isamaaga“, kuid aastapäevale kohaselt jätkus tähistamisi pea terveks peole eelnevaks nädalaks. Neljapäevaõhtune uhke kontsert taastatavas Maarja kirikus – saalis, kus peeti kõige esimese laulupeo proov, reedel üle linna peetud kolm ajastukontserti, tantsuetendus Kassitoomel ning Maarja Nuudi etteaste paljude laulupidude tegelaste viimses puhkepaigas Raadi kalmistul. Laupäeva pärastlõunal läks kogu peoseltskond rongkäigus Tartu südalinnast Tähtverre, et alustada peaüritusega.