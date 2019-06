„Tõnis Vint ei olnud mitte ainult kunstnik ja õpetaja, vaid ka vaimne ja sotsiaalne liider.“ 

Graafik Tõnis Vinti on nimetatud Eesti kunstimaailma üheks olulisemaks mõjutajaks, väga hea kompositsioonitundega kunstnikuks. Vabaks kunstnikuks. Ka õpetajaks. Selleks just eriti. Teda huvitasid Idamaade kultuur, geomeetria, ornamendid, mis lõid tema ümber ka salapära, põnevust ja müstikat. Nii tajusid seda need, kes on osa saanud kokkusaamistest tema kodus, mis on alates 60. aastate lõpust olnud kohaliku kunstielu keskpunktiks. Tõnis Vinti meenutavad vend Toomas Vint, Anu Raud, Leonhard Lapin, Jüri Arrak, Jaak Kangilaski, Signe Kivi ja Viive Noor.