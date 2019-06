Eesti uudised 80 protsenti kadunud lapsi on korduvad jooksikud Siim Randla , täna, 18:43 Jaga: M

Politsei- ja piirivalveameti teatel on viimase aasta näitel kõikidest teadmata kadunud inimeste teadetest 2833 ehk 60% seotud alaealistega ja nendest 80% on korduvad: näiteks on ühe lastekodu kasvandiku teadmata põhjustel lahkumisest teavitatud 47 korda.