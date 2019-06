Seisukoht | Kas olete pohmelusest toibunud? 

Nimetatud tegevused on jäänud tahaplaanile ning viimastel aastatel näeb enne jaanipäeva meedias rohkem artikleid teemadel „Kuidas peojärgne hommik oleks võimalikult valutu?” kui „Milliseid traditsioone jaaniööl järgida?”. Kui meie eelkäijate ajal oli jaanipidustustel müstilisem ja olulisem taak küljes, siis tänapäeval, eriti noorte hulgas, on muutunud see joomapeoks.

Jaanipäev on saanud sünonüümseks (liigse) alkoholi tarvitamise, purjus juhtide süül tekitatud liiklusõnnetuste ja Pühajärve jaanitulega, millel on rohkem pistmist purjujoomisega, kui jaanipäeva enda traditsioonidega. Tundub, et jaaniöö kõige olulisem osa on Lätist ostetud ja sõpradega ära joodud õlu ja viin. Milleks?