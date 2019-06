Pahelised jaanid: purjus mees lõi elukaaslast, sest naine ei lubanud teda autorooli 

Pikale jaanide nädalavahetusele kohaselt pidid ametijõud eelkõige tegelema joobes isikutega, reageerima alkoholi tarvitamise ajal alguse saanud konfliktidele ja vägivallajuhtumitele, sealhulgas perevägivalla omadele. "Mitmel korral läksid joobes inimesed kallale oma elukaaslasele. Näiteks pühapäeval saime teate, et Harjumaal tekkis elukaaslaste vahel konflikt seetõttu, et naine ei lubanud purjus elukaaslast autorooli. Mees muutus seepeale agressiivseks ja lõi naist," sõnas Pärkna.

Mitmel jaaniüritusel läks omavaheline arvete klaarimine ka vägivaldseks ning sekkuma pidid nii korrakaitsjaid kui ka meedikud. "22. juuni öösel veidi peale kella 2 saime teate, et Rapla laululava juures vigastas 43aastane mees noaga 35aastase mehe kätt, kellele meedikud andsid kohapeal abi. Politseinikud pidasid 43aastase mehe kinni," ütles Pärkna.

Reedest pühapäevani alustati kokku ligi 40 kehalise väärkohtlemisega seotud kriminaalmenetlust. Palju teateid tuli ka purjutavatest alaealistest. Nädalavahetusega tabas politsei ligi 70 alkoholi tarvitanud alla 18aastast.

"Kõik justkui teavad, et joobes peaga rooli ei istuta, aga paraku tabame endiselt palju juhte, kes otsustavad just siis rooli minna, kui nad on alkoholi tarvitanud," rääkis Pärkna. "Reedest esmaspäeva hommikuni tabasime üle 100 joobes autojuhi, kellest ligi kolmandik olid kriminaalses joobes. Siinkohal on hästi oluline lähedaste ja sõprade sekkumine, kuigi teinekord võib see olla keeruline. Igal juhul tuleb sellisest juhist alati numbril 112 teada anda," tuletab peadirektori asetäitja meelde.

"Mul on hea meel, et saime jaanide nädalavahetusel mitmeid teated tähelepanelikelt kodanikelt, kes andsid teada nii korrarikkumistest, kahtlase sõidustiiliga autojuhtidest kui ka alkoholi tarvitavatest alaealistest."

Nädalavahetusel sai liiklusõnnetustes vigastada kokku 19 inimest, kuus õnnetust põhjustasid joobes juhid. "23. juuni hommikul kella 6 ajal juhtus liiklusõnnetus Raplas Viljandi maanteel, kus vastu puud sõitis sõiduauto Mercedes-Benz, mida juhtis joobes 48aaastane mees. Juht sai viga ja toimetati haiglasse. Sõidukis oli kaassõitjana samuti alkoholijoobes mees, kes viga ei saanud," tõi Pärkna üheks näiteks. "23. juuni õhtul kella 20.50 ajal juhtus liiklusõnnetus Lääne-Virumaal, kus juhtimisõiguseta ja joobes 41aastane mees kaotas ATV üle kontrolli ja paiskus kummuli, juht toimetati haiglasse," lisas ta.

Pärkna manitses ohutusele just kaherattaliste juhte. "Suur osa õnnetusi juhtus just kaherattaliste osalusel: vigastada said nii ratturid kui ka mopeedijuhid. Suvisel ajal ongi teedel rohkem kaherattalisi ja sellega kaasnevaid ohte tasub teadvustada nii kergliiklejail endil kui ka autojuhtidel.