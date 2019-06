ÕÕVASTAV: Tartu Ülikooli õppejõud postitas veebi pilte lahti lõigatud inimestest 

internetti laetud piltidel oli näha erinevaid surnukehasid, organeid, soolikaid aga ka meditsiinitudengeid, kes lahkamisel uusi teadmisi koguvad. See, et õpilased lahkamisi vaatlemas käivad, on täiesti tavaline osa õppeprotsessist ja õppejõud oli veebi pilte laadinud just tudengite pärast, kelle jaoks olid need pildid õppematerjal.