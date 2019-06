Suurbritannia valib uut peaministrit, kes saab päranduseks Brexiti 

Kõrvaltvaataja jaoks ongi kummaline juunis toimunud rebimine tervelt kümne kandidaadi vahel, kes kõik lubasid peaministriks saades Brexiti ellu viia. Üks neist, vähetuntud rahvusvahelise arengu minister Rory Stewart, esitas teledebatis rivaalidele hea küsimuse, kuidas küll? -, ent õiget vastust sellele ei tulnud ning järgmises ringis langes ka mees ise rivist välja.

Kodutüli kahandas Johnsoni populaarsust

Reede õhtul rabas poliitikahuvilisi teade, et Johnsoni kodus toimunud tüli kutsuti lahendama politsei. Ajalehed panid laupäeval uudise esilehele, selle kohta esitati küsimusi ka samal päeval Birminghamis toimunud grillimisel, ent Johnson pole kunagi tahtnud eraelust rääkida ja hiilis ka nüüd küsimusest kõrvale. Seda oskust tal on. Aga eraelu on tal segane. Hetkel lahutab ta oma 25 aastat kestnud abielu (sellest on sündinud neli last, neist noorim on 20-aastane) ning on kolinud oma tüdruksõbra Carrie Symondsi (31) korterisse, kus antud tüli toimuski.

Tüli pole siinjuures oluline, ent parteiliikmed peavad teadma, mis meest nad valivad. Theresa May sai liidriks ilma valimisprotsessita. Teda peeti kindlakäeliseks, ent ta osutus puiseks ja paindumatuks. Johnsonist on teada kalduvus suud paotada, enne kui ta on faktidega tutvunud; ka on ta valetanud ja asju kinni mätsinud, aga ta on vaieldamatult populaarne, ja mitte ainult parteikaaslaste seas. Ta võib tõesti vindunud Brexiti-protsessi tuua uut elu, kahandada parteisisest lõhet ning vähendada üldse Brexiti-teemalisi erimeelsusi riigis.

Tüli on aga Johnsoni edumaad kahandanud: äsjase küsitluse kohaselt (Survation) toetaks teda 29% parteikaaslastest (nädal tagasi 36%) ja Hunti 325 (nädal tagasi 28%).

Hunt soovib uut pikendust