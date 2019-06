HIIGELMIITING: veerand miljonit tšehhi nõudis Prahas peaministri tagasiastumist 

MEELEAVALDUSE PEAKORRALDAJA: filosoofiatudeng Mikulas Minar (26). EPA/Scanpix

Peaminister Andrej Babiš on riigis rikkuselt teine isik ning teda süüdistatakse Euroopa Liidult kahe miljoni euro toetusraha väljapetmises. Pettus on seotud peaministri suurfirmaga Agrofert. Babiš on süüdistust eitanud.