VIDEO | Venezuela kriis võib mõjutada Eesti teeehitust 

Eesti suurim bituumeni importija AS Nynas saab oma toornafta just Venezuelast, kuid ettevõte on pidanud tarnitavaid koguseid vähendama ning tarnehäired kestavad eeldatavalt juuli alguseni, vahendab ERR-i uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

"Tegemist on kogu põhjala riikides valitseva bituumenikriisiga - täpselt sama probleem on Soomes, Norras, Rootsis, Taanis, Poolas. Ja kahjuks on see langenud kokku ühe teise probleemiga, mis tuleneb sellest, et Venemaalt Euroopasse tarnitav toornafta Družba naftajuhet pidi on samuti halvakvaliteediline ja siis firmad, kes saavad oma toornaftat sellest torujuhtmest, on samuti sunnitud bituumenitoodangut vähendama," selgitas Nynase juhataja Indrek Tepp.

"Võib tekkida olukord, kus meil teatud tööd jäävad seisma, aga endiselt tahan öelda, et täna on seda natuke liiga vara öelda ja siiralt loodame, et see bituumen Eestisse jõuab ja mingeid olulisi seisakuid olema ei saa," ütles maanteeameti teehoiu teenistuse direktor Raido Randmaa.