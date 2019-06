FOTOD | Ida-Virumaa karjäärist leiti ketiga kivi külge aheldatud loom. Kas tegu on kadunud hundiga? 

Kolmapäeval kirjutas Õhtuleht, et Sindis uppumissurmast päästetud hundi signaal kadus ligi nädal tagasi Lääne-Virumaal. Kolmapäeval kirjutas Peeter Ernits Facebooki, et hunt lasti maha Sirtsi-Tagusoo kandis, mis paikneb kahe Virumaa vahel.

Samal teemal Eesti uudised KAHTLUS ÕHUS: uppumissurmast päästetud hunt lasti Virumaal maha? Asja on kaasatud politsei Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna peaspetsialist Marko Kübarsepp, kes on hunti GPS-saatjaga jälginud, ütles kolmapäeval, et hunt on jäänud kadunuks Virumaal. Ta ei soostunud midagi kinnitama ega ümber lükkama. „Tõenäoliselt minigi jama on jah. Ma olen kuulnud kõlakaid, aga selge on see, et ta on kadunud. Muud ma ei oska midagi öelda," sõnas ta.

Pühapäeval kirjutas EJS enda kodulehel, et neile saabus teade kodanikult, kes oli Aidu karjääris märganud ketiga kivi külge aheldatud looma. Aidu karjäär asub Sirtsi looduskaitsealast umbes 10 kilomeetri kaugusel.

Looma märganud inimene ei suutnud silmaga täpselt eristada ja aru saada, kellega tegu. Kodanik informeeris nii EJS-i kui ka Keskkonnainspektsiooni valvetelefoni, edastades hiljem ametiasutusele ka koha koordinaadid ja tehtud fotod.

EJS käis ekspertidest koosneva grupiga pühapäeva lõunal sündmuskohal. Seltsi esindajad tuvastasid välisel vaatlusel, et fakt looma vees oleku kohta on tõene - vee all oli näha looma kuju, mis hõljus vees pea allapoole ja saba ülespoole. "Välisel vaatlusel ei olnud võimalik kindlaks teha, kas tegu on koera või hundiga," seisab EJS-i uudises.

Kuna tegemist võib olla seaduserikkumise paiga ja asitõenditega, siis otsustati kohapeal edasi mitte tegutseda. "Pidasime õigeks, et asjaga tegelevad edasi pädevad ametiasutused ja isikud. Kellega või millega antud juhul tegemist ka pole, peab EJS sellist tegu eriliselt julmaks ning loodab, et ametiasutuste poolt tehakse kindlaks, kes ja mis põhjustel sellise teoga hakkama sai. Samuti mõistame sellise teo hukka ja loodame, et süüdlased saavad vastava karistuse," seisab seltsi uudises.

EJS-i tegevjuht Tõnis Korts sõnas pühapäeva õhtul Õhtulehele, et selliseid teateid tuleb kontrollida. "Käisime ka ise kohal, aga kuna tegu on võimaliku kuriteopaigana ning meil puudub pädevus, jätsime ümbruskoha puutumatuna ja laseme õigetel ametkondadel uurimisega tegeleda.