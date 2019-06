President Kaljulaid Võidupühal: riigikaitse algab igaühest 

“Arendame ju ka oma Kaitseväge ja Kaitseliitu olukordadeks, mis on vähetõenäolised, kuid siiski võimalikud. Samamoodi võiksime me kõik olla valmis muudeks keerulisteks sündmusteks, mis on vähetõenäolised, aga ikkagi võivad juhtuda,“ rõhutas president Kersti Kaljulaid.

“Eesti inimeste turvatunnet ja julgeolekut mõjutavad ka välismaised kriisid. Kriisid, mida ka meie aitame liitlastel lahendada. Saame liitlaste abile loota ka Eesti kaitsmisel. Liitlased olid meiega Vabadussõjas ja liitlased on meiega täna siin Tartus. Kaotades ollakse alati üksi. Liitlaste toel on kaotada võimatu – alati on keegi, kellega saab koormat jagada nii, et see üle jõu ei käiks. Koos oleme võitmatud,“ rõhutas president Kaljulaid.