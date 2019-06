FOTOD | Lätis avati võiduka Skangali lahingu 100. aastapäeval mälestuskivi 

„See kivi on rohkem kui austusavaldus kõikidele Vabadussõjas vapralt võidelnud kalevlastele. See pretensioonitu, aga samas tugev ja vankumatu Eestist toodud rahn iseloomustab kõige paremini nii meie vapraid eelkäijaid kui ka tänaseid kalevlasi. Olgu ta meile, nende sammudes astujatele, teeviidaks ning suunanäitajaks, mille järgi joonduda,“ ütles Kalevi jalaväepataljoni ülem major Ain Tiidrus.

Idee autoriks, et püstitada kalevlaste kuulsaimale lahingupaigale mälestusmärk on Kalevi jalaväepataljoni endine ülem kolonelleitnant Mait Müürisepp. Saades teada, et Skangali mõis on alles ning kuulub Rootsi päästearmeele, leidis ta, et just selles mõisas oleks paislik pataljoni seminari korraldada, ühtlasi ka kalevlastest kangelastele au anda ning kuulsat lahingupaika lähemalt uurida.