Lux Expressi omanik: meil on bussijuhi palk 1400–1600 eurot, aga see pole piisav 

Usutluses Ärilehele ütles Osula, et palga kõrval saab aina tähtsamaks see, millised on töötingimused, keskkond, suhtumine bussijuhti. „Muidugi on palk selle juures oluline, aga meil kipub olema nii, et bussijuht on see, kes igal pool peksa saab ja keda siunatakse,“ rääkis ta.