PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 24. juuni 

Ambur

22. november – 21. detsember

Inimesed sinu ümber peegeldavad su enda käitumist. Kui nad on turris või ükskõiksed, oled vast kehvasti käitunud. Kui nad aga sulle naeratavad, on see sinu lahkuse peegeldus.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Emotsioonid on vägagi kõikuvad. Võid tänase päeva jooksul kogeda tugevat õnnetunnet, mõne aja pärast aga masendusse laskuda. Mineviku mõjud võivad olla tugevad.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Keegi võib avaldada mingi saladuse. Suhtu infosse ettevaatlikult – see ei pruugi tõele vastata. Pigem on karta, et keegi üritab sind meelega ärritada.

Kalad

19. veebruar – 20. märts