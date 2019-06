Kuidas näitleja laulupeol hobusega maadles 

„Lembitu osas esineva raadioonu Felix Mooori leiame laululava kõrvalt ratsasõidu harjutuselt. Moor on elutargana endale valinud kõige taltsama hobuse kogu Tallinna garnisonis,“ märgib leht, tuletades meelde, et Harald Klein (Ruut Tarmo) valis endale kõige uhkema ja suurema hobuse. Vaevalt oli ta selga istunud, kui hobune sellist tantsu alustas, et Klein lõpuks hobuse sabast kinni hoidis, karjudes: „Tapab! Päästke, poisid, mu hing!“ Ainus näitleja, kes hobuse seljas püsis, oli Adolf Himbeck (Aado Hõimre). „Olevat liig paks,“ teatab Rahvaleht.