Sessel Salong – pisike baar Tallinna vanalinnas, mis tõepoolest üllatab!  

Sessel Salong asub Tallinnas aadressil Viru 3. Kuna Viru tänav on ääristatud kümnete restoranide, baaride ja lounge’idega, on taolisest rägastikust raske leida seda kõige erilisemat. Võib ilmselt väita, et Sessel nende erilisemate hulka siiski kuulub. Silt, mis viitab Viru tänaval Sesseli asupaigale, on võrdlemisi väike. Kokteilibaari tuleb siseneda läbi käsitööpoe, sinna jõudmiseks on justkui vaja teada, kuhu minna – nagu oleks paik mõeldud vaid valitud erilisele seltskonnale.

Sessel asub 16. sajandil ehitatud hoone teisel korrusel. Kokteilibaari viiv puidust uks näeb aga välja.. tagasihoidlik. Justkui läheks sõbrannale külla ning lükkaks tema koduukse lahti. Ja päriselt – see, mis seal vastu vaatab, ongi ühelt poolt koduselt hubane ja teisalt moodsalt peen.

Sesseli atmosfäär on see, mis saab julgelt hindeks viis pluss. Muidugi on diivanid ja tugitoolid äärmiselt mugavad, teisalt on sisekujundusele rohkelt tähelepanu pööratud. Nii palju leiab detaile, mis äratavad tähelepanu.. kõik on tõeliselt läbi mõeldud. Salongi sisenedes köidab ühe esimese asjana pilku suur vanaaegne kassaaparaat, mis seisab seifi peal. Et erinevatel laudadel oleks rohkem privaatsust, ripub nende vahel kardin. Aga mitte tavaline kardin – see on tehtud veinikorkidest! Tuleb veini või kokteili naudeldes ehk tuju lugeda raamatut? Pole probleemi, sest olemas on ka raamaturiiul. Muide, sealt leiab isegi Soome rahvuseepose „Kalevala“!

Laes rippuvad lambid heidavad aga hubast ja sensuaalset valgust, mis sobib suveõhtusse kui rusikas silmaauku.

Sessel Salong uhkeldab Viru tänava panoraamvaatega ning loomulikult on kõige populaarsemad need lauad, mis asuvad akna ääres. Hea vaade avaneb nii päeval kui õhtul, kuid võib-olla et parim hetk on siis, kui pimedus haarab vanalinna enda embusesse ning linnatuled hakkavad sillerdama. Igal juhul romantiline koht, kuhu tuua oma kallim!