SÕDA ILUTAIMEGA: kurdlehine kibuvits tuleks hävitada 

2022. aasta lõppedes rakendub Soomes keeld kasvatada kurdlehist kibuvitsa (Rosa rugosa) ning ka Eestil on plaanis sama liiki põõsaid hävitama hakata. „Kurdlehine kibuvits on hinnatud Euroopa 100 kõige ohtlikuma võõrliigi hulka, samas kui võõrliike on Euroopast teada üle 14 000,“ ütleb keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna peaspetsialist Merike Linnamägi. Tema sõnul fikseeriti invasiivse kurdlehise kibuvitsa esmasleid Eestis 1825. aastal, kuid taime massilist levikut on täheldatud alles viimastel aastakümnetel.