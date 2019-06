Eesti uudised Kert Kingo nime muutma ei pea! Uus nimeseadus ainult soovitab, mitte ei kohusta Juhan Mellik , täna, 08:00 Jaga: M

Enel Pungas on veendunud, et nime valik lapsele on lõpuks igaühe enda asi. Riik peaks sekkuma minimaalselt. Rauno Vahtre

Mis saab siis, kui keegi tahaks panna oma vastsündinule nimeks Mobutu? Kui nimi on kusagil Aafrikas reaalselt olemas – ja seda saab ka tõestada – saab lapsevanem lõpuks ikka oma tahtmise. Pole oluline, kas mõte on just kõige kirkam: nimekomisjon võib siinkohal ainult soovitada.