Milline ilm ootab ees jaanidel? 

Laupäeval lahkub suurem soe Eestist ning Ida-Eestis on oodata vahelduvat pilvisust ja hoovihma. Lääne-Eestis on keskmiselt 18 ja Ida-Eestis kuni 23 soojakraadi. Öösel võib temperatuur langeda kaheksa kraadini.

Jaanilaupäeval ehk pühapäeval on põhjust rõõmustada, sest vihmahooge ei ole oodata. Siiski on päev tuuline ja öö jahedapoolne. Päeval on üle Eesti on valdavalt vahelduv pilvisus ning kuni 23 soojakraadi. Paar kraadi madalam temperatuur on saartel ja Lääne-Eestis.