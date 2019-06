Trump ja Putin tahavad uuesti silmast silma kohtuda 

Donald Trump ja Vladimir Putin on senini isiklikult kohtunud viiel korral. Alljärgnevalt lühike ülevaade senistest kokkusaamistest, kuid olgu öeldud, et kõigist vestlustel puudutatud teemadest pole üldsust teavitatud. Millest kohtumistel konkreetselt räägiti või mida otsustati, teavad ainult sellest osavõtnud inimesed ja kõik üksikasjad on jäänud saladusse. Avalikkust on informeeritud vaid vähesel määral ja väga üldsõnaliselt, mis on sundinud nii mõndagi kommentaatorit pahandama: „Millest nad siis omavahel rääkisid? Aga kurat seda teab!?“