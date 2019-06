GALERII | „Maarja kirik pole üksnes laulupeo häll, vaid meie rahva sündimise pesa.“ 

"Esimene eestikeelne piibel, mis ilmus aastal 1739 on eesti keele sünnitunnistus," kõneles oma avamõtiskluses EELK Tartu praost Ants Tooming. "Maarja kirik aga pole üksnes laulupeo häll, vaid meie rahva sündimise pesa." Ses pesas, kus esimese laulupeo eel harjutasid südame värinal, kuid kindlal häälel kokkulaulu 800 meeslauljat, astusid üles Eesti Rahvusmeeskoor ja Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor.

Pilgeni rahvast täis kirikus pajatas kontsert muusika ja vahetekstide toel laulupeo sünniloo ja jõudis ringiga aastasse 2019. Kõlasid Kunileid, Klein, Brenner, Beethoven, Stuntz, Kallivoda, Abt, Lvov, Amor, Unt ning Jüri Reinvere uudisteos „Mu isamaa. Mu õnn ja rõõm.“, mis loodud spetsiaalselt Eesti laulupeotraditsiooni 150. juubeliks Tartus. Reinvere sõnul on laulupeo 150. sünnipäevaks tellimuse saamine igale heliloojale tohutu au.

Reinvere leidis teose loomiseks inspiratisooni mitmest tõigast: sellest, et esimesel üldlaulupeol sai ette kantud Friedrich Paciuse ja Johann Voldemar Jannseni „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“ ning sellest, et esimene laulupidu kujunes, eriti tänu Jakob Hurda kõnele, eestluse kui euroopaliku identiteedi aluseks. Selle ning kodumaa hoidmise vajalikkusest ja valust ning õnnelik olemise oskusest on otseselt ajendatud varakevadel 2019 Jüri Reinvere kirjutatud muusika ja tekst. Segakoorile, solistile ja keelpillikoosseisule kirjutatud uudisteost esitavad lisaks ühendkoorile metsosopran Kai Rüütel ning Vanemuise Sümfooniaorkester.