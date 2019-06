VIDEO | Läti poliitikud süüdistavad Eesti valitsust alkoholiaktsiisi langetamisel kokkulepete rikkumises 

Seadusemuudatuste eelnõu esitasid parlamendi koalitsioonisaadikud, valitsus pole seda arutanud. Läti poliitikud kinnitavad, et eestlased teavitasid neid oma otsusest aktsiisi langetada alles pärast selle vastuvõtmist, kuigi rahandusminister Janis Reirs ütleb, et leppis juba palju aastaid tagasi toonase ministri Sven Sesteriga kokku, et üksteist hoitakse aktsiisipoliitikaga kursis, vahendab ERRi uudisteportaal.