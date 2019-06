Elu Nolani filmis osaleja: lõpuks pole enam vahet, kas Pattinson või mõni kuulsus kohapeale tuleb, kõigil on kopp ees Katharina Toomemets , täna, 00:01 Jaga: M

HOLLYWOOD TALLINNAS: Nolani filmi võtetel osaleva taustanäitleja sõnul on väga äge vaadata, kuidas suurt Hollywoodi filmi tehakse ja kuidas eriefektidega asja jõulisemaks muudetakse. „Kui keegi tulistab, siis üldiselt teevad need relvad ainult „piu-piu“, suurem osa on üldse mängurelvad. Vahepeal lastakse tossu, mida saab pärast montaažis võimendada. Kõik vajalikud asjad ehitatakse väga kiiresti üles ja kiiresti liigutatakse ka eest ära. Kõik toimub väga kiirelt ja professionaalselt.“ Tiit Tamme

„Nolan käib kogu aeg võtteplatsil ringi, on pidevalt kaamera juures, juhendab ja kontrollib kõike. Ta on väga protsessis sees ega jää tiimist ega kaamerast grammigi maha,“ räägib Tallinnas linnahallis võtetel osalev Christopher Nolani filmi „Tenet“ taustanäitleja.